Экс-мэр Нью-Йорка выдвинулся в президенты США

По словам Блумберга, он идет в президенты, чтобы победить Трампа и возродить Америку

Майкл Блумберг / Фото: Flickr

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Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы в США, которые состоятся в 2020 году. Об этом Блумберг написал на своей странице в Twitter.

Блумберг отметил, что сам полностью профинансирует свою кампанию.

Майкл Блумберг – предприниматель и 108-й мэр Нью-Йорка. Входит в число самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, в 2018 году он занимал 11-е место с состоянием 50,4 млрд долларов.

Отметим, что на выборах в Нью-Йорке в 2001 году Блумберг баллотировался от Республиканской партии, так как, по его словам, от Демократической партии было слишком много кандидатов.

С 31 января 2014 года занимает пост специального посланника ООН по городам и изменению климата.

Напомним, что Майкл Блумберг уже подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Трамп, в свою очередь, заявил, что Майкл Блумберг только навредит бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, если включится в президентскую гонку на стороне Демократической партии.

Также сообщалось, что Блумберг готов потратить не менее 500 млн долларов на президентскую кампанию кандидата-демократа. Эта сумма впятеро превышает стоимость его кампании на выборах мэра Нью-Йорка и составляет одну сотую от его 50-миллиардного состояния.

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