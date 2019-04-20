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Эксперты девяти агентств подтвердили участие в оценке модернизации Boeing 737 Max

Сегодня, 04:40

В начале апреля ФАУ объявило о создании совместной комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 Max

Фото: AFP

Эксперты девяти международных авиарегуляторов подтвердили участие в оценке успехов корпорации Boeing по модернизации систем самолетов 737 MAX ("737-макс"). Об этом сообщило в пятницу на своем сайте Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

"Эксперты девяти агентств гражданской авиации подтвердили свое участие в совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX, созданной ранее в этом месяце ФАУ. Команда комиссии займется всеобъемлющей оценкой сертификации автоматической системы контроля полета", — говорится в заявлении ФАУ. По данным авиарегулятора, в состав комиссии войдут представители Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Японии, Индонезии, Сингапура и ОАЭ. Первое заседание намечено на 29 апреля, всего же, как ожидается, работа комиссии займет 90 дней.

В начале апреля ФАУ объявило о создании совместной комиссии по контролю за модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX. По данным ФАУ, контролирующий орган будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), а также международными авиарегуляторами. Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.

Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Тег США, эксперт, Boeing, оценка, анализ

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Источник:

ТАСС

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