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Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Сегодня, 03:15

В ходе переговоров были достигнуты договоренности относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон

Фото: Getty Images
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg США В ходе переговоров были достигнуты договоренности относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, лидеры двух стран обсудили последние события в Сирии и подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Эрдоган и Трамп также отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон, указывает агентство.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией по поводу создания так называемой буферной зоны на северо-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Напомним, в Сирии обнаружили захоронение тысяч жертв террористов ИГИЛ. Массовое захоронение в братской могиле и отдельных могилах были выявлены вблизи сирийского города Ракка.

Как сообщалось, по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

Напомним, курдское ополчение в Сирии готовится штурмовать последний оплот террористов из "Исламского государства", расположенный на границе с Ираком сирийский город Багуз. При этом им помогают служащие амеркианских, французских и британских спецподразделений.

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Тег Сирия, Трамп, Эрдоган

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Источник:

ТАСС

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