Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

Новые санкции против военных Венесуэлы могут быть приняты на следующей неделе

Фото: AFP

Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-02-24T03:45:00+02:00 США Новые санкции против военных Венесуэлы могут быть приняты на следующей неделе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил перед выбором армию Венесуэлы, призвав военных защищать народ.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарную помощь; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией", – заявил Болтон.

К своему сообщению он прикрепил статью информационного агентства Reuters, в которой говорится о том, что новые санкции против военных Венесуэлы могут быть приняты на следующей неделе.

Кроме того, Соединенные Штаты осуждают приведшие к смертям нападения на гражданских лиц в Венесуэле, которые были совершены сторонниками венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Соответствующее сообщение разместил в субботу в "Твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

"США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, совершенные бандитами Мадуро. Эти нападения привели к смертям и ранениям", — написал шеф американской дипломатии.

Он "выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этих преступных действий". "Мы присоединяемся к их требованию (о восстановлении) справедливости", — заключил Помпео.

США, продолжил Помпео, "осуждают отказ Мадуро" пропустить конвой с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы. Он назвал "отвратительными изображения горящих грузовиков с (гуманитарной) помощью".

"В то время как (лидер венесуэльской оппозиции) Хуан Гуайдо возглавляет усилия по доставке помощи людям, Мадуро посылает вооруженные банды, чтобы атаковать невинных граждан", — считает глава Госдепартамента США. К своим сообщениям в "Твиттере" о ситуации в республике он прикрепил фотографии того, как оппозиция попыталась провести гуманитарную помощь через границу Колумбии и Венесуэлы.

Как сообщалось, по меньшей мере двое людей погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.

Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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