США ввели новые санкции против приспешников Мадуро

Санкции коснулись четырех губернаторов, которые причастны к блокированию гумпомощи

Фото из открытых источников.

США ввели новые санкции против приспешников Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg 2019-02-25T21:18:26+02:00 США Санкции коснулись четырех губернаторов, которые причастны к блокированию гумпомощи

Соединенные Штаты вводят новые санкции против союзников президента Николаса Мадуро в Венесуэле.

Об этом в понедельник, 25 февраля, пишет Associated Press.

В понедельник министерство финансов объявило о мерах против бывшего вице-президента (2008-2010 годы) и министра обороны (2009-2010 годы) страны Рамона Каррисалеса, который ныне возглавляет штат Апуре. Другие лица в списке – бывший министр обороны (2004-2005 годы) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, глава Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

Этот шаг блокирует их от финансовых или коммерческих операций с гражданами или юридическими лицами в США.

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По словам министра финансов Стива Мнучина, эти лица причастны к блокированию поставки гуманитарной помощи, которую поддерживают Соединенные Штаты и лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Кроме того, во время сегодняшнего визита в Колумбию вице-президента США Майка Пенса, последний объявил, что Соединенные Штаты разрабатывают новые меры, которыми могут оказывать давление на Николаса Мадуро.

По словам Пенса, США также планируют направить еще 56 миллионов долларов мигрантам из Венесуэлы, чтобы помочь тем, кто спасается от углубления кризиса в этой стране.

Во время заседания группы "Лима" он заявил, что Соединенные Штаты уже предоставили Венесуэле помощь на сумму более 139 млн долларов.

Как известно, 23 февраля произошли столкновения на границе Венесуэлы и Колумбии из-за попытки оппозиции игнорировать правительственный запрет и пропустить гуманитарную помощь в страну. По последним данным, количество погибших в результате столкновений возросло до четырех.

Напомним, столкновения произошли, когда оппозиция проводила акцию в поддержку поступления гуманитарной помощи в южноамериканскую страну через границу, на которой лидер режима Николас Мадуро развернул войска, чтобы заблокировать ввоз грузов.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией. Венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну. Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Как известно, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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