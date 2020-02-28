Эскалация конфликта в Сирии: Трамп поддержал Эрдогана

Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные

Президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии". Об этом сообщается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и осудил атаку, в результате которой погибли турецкие военные. Трамп подтвердил поддержку усилий Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы".

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Президенты считают, что Сирия, Россия и Иран должны "прекратить наступление, пока не погибло больше невинных людей".

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После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Также генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса призывают режим президента Сирии Башара Асада и Россию прекратить нападения и воздушные удары по турецким позициям в Сирии.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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