Путин и Эрдоган обсудили гибель турецких военных в Сирии: о чем договорились

Президенты двух стран обговорили дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", – говорится в сообщении.

Как отмечается, президенты обсудили дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

"Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

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Напомним, в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

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В Минобороны РФ утверждают, что российская авиация не принимала участие в ударе, а также отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

Однако глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что нападение произошло, несмотря на то, что расположение турецких войск в Идлибе заранее координировалось с Российской Федерацией.

"Удары (по турецким солдатам) продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", - сказал он.

Отметим, страны НАТО по инициативе Турции уже провели экстренное заседание, посвященное эскалации в Сирии.

Тем временем Россия отправила к берегам Сирии два корабля с крылатыми ракетами.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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