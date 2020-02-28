Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Путин и Эрдоган обсудили гибель турецких военных в Сирии: о чем договорились

28 февраля, 15:13

Денис Беспалов

Президенты двух стран обговорили дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", – говорится в сообщении.

Как отмечается, президенты обсудили дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

"Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

В тренде
Коронавирус бушует в Италии: что нужно знать

В Минобороны РФ утверждают, что российская авиация не принимала участие в ударе, а также отметили, что турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии.

Однако глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что нападение произошло, несмотря на то, что расположение турецких войск в Идлибе заранее координировалось с Российской Федерацией.

"Удары (по турецким солдатам) продолжались, несмотря на наши предупреждения. Была атакована машина скорой помощи. И хочу отметить, что во время нападения в районе расположения наших сил не было никаких вооруженных группировок", - сказал он.

Отметим, страны НАТО по инициативе Турции уже провели экстренное заседание, посвященное эскалации в Сирии.

Тем временем Россия отправила к берегам Сирии два корабля с крылатыми ракетами.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия Турция Владимир Путин Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИ
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИДругие страны
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фотоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...