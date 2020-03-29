Из США в Киев прилетели более 350 украинцев: появились фото

В Украину сегодня, 29 марта, из Нью-Йорка прилетели 359 украинцев. Спецрейс прибыл в Киев, сообщил журналист Михаил Комодовский в Twitter.
"Спецрейс доставил 359 украинцев из Нью-Йорка в Киев. Днем ранее этот же борт доставил из Украины в США граждан и резидентов. Посмотрите, как экипированы стюардессы", – говорится в сообщении.
Журналист отметил, что в целях безопасности пассажирам не предлагали еду, а по прилету им всем измерили температуру.
Отметим, что в США в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли более 2 тысяч человек. Число зараженных в стране достигло 121 117.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки находятся на первом месте в мире по количеству проводимых тестов на новый коронавирус.
"Мы сейчас на первом месте в мире по тестированию. Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", – рассказал президент страны Дональд Трамп.
Напомним, что в Украине – 356 случаев заражения коронавирусом. Также в нашей стране от коронавирусной инфекции умерли уже девять человек.
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