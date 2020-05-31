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"Это типично американский ответ": Байден отреагировал на погромы в США

31 мая, 13:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американский политик в шоке от того, что творится на улицах городов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал излишнюю жестокость протестующих, которые устроили погромы в городах после убийства темнокожего полицейскими. Об этом говорится в его заявлении.

Он не против протестов, но возмущен тем, во что это все превратилось.

"Протестовать против такой жестокости справедливо и необходимо. Это типично американский ответ. Но сжигать кварталы и бессмысленно разрушать – нет. Нельзя позволять протесты, которые затмевают саму их причину. Они не должны отводить людей от истинных причин протеста", – заявил Байден.

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Напомним, что в США массовые протесты начались после того, как недавно афроамериканец Джордж Флойд в Миннеаполисе скончался из-за жестокого обращения полицейских, когда был задержан. Один из стражей правопорядка так зажал шею 46-летнему мужчине при задержании, что тот потом умер в больнице. Видео этого инцидента попало на видео и вызвало бурю негодований.

После этого в Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки. Акции, которые охватили более чем 30 крупных городов, не утихают, а лишь разгораются с новой силой. Были арестованы сотни людей, в ход пошли дубинки и резиновые пули. На улицы населенных пунктов вывели Нацгвардию. На сегодняшний день задержаны свыше 1300 человек в 16 городах, по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим арестами и использованием "неограниченной мощи" военных. Американский лидер готов бросить в бой армию против своих соотечественников.

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США протесты Джо Байден

Источник: Интерфакс-Украина

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