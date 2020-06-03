"Это вопрос здравого смысла": Трамп сказал, зачем на саммите G7 нужен Путин

Вопреки позиции остальных членов "Большой семерки" президент США Дональд Трамп считает необходимым позвать своего российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который в этом году принимает его страна.

Об этом, как пишет The Hill, он заявил в радиоэфире Fox News 3 июня.

"Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, а его там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет. Если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение. Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", – сказал Трамп.

Реклама

Читайте также: Германия против России в G7: у Меркель напомнили про оккупацию Крыма

На этом фоне он назвал подобные встречи без присутствия России "пустой тратой времени", поскольку "после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам".

В тренде Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

Как считает Дональд Трамп, возвращение России в клуб позволит проще "решать вопросы". В частности, он выразил надежду на подписание нового соглашения по ядерному оружию.

Напомним, что президент США и раньше предлагал вернуться к формату с Россией, но в этом году он выступил с новой идеей: расширить формат G7 до G11 за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

Реклама

Остальные члены "семерки" – Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия – выступили категорически против возвращения к формату G8, хотя и допустили приглашение Путина на саммит в этом году в качестве гостя.

А как проходил прошлогодний саммит G7, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама