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"Это вопрос здравого смысла": Трамп сказал, зачем на саммите G7 нужен Путин

3 июня, 19:39

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент США считает подобные встречи без присутствия России «пустой тратой времени»

Вопреки позиции остальных членов "Большой семерки" президент США Дональд Трамп считает необходимым позвать своего российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который в этом году принимает его страна.

Об этом, как пишет The Hill, он заявил в радиоэфире Fox News 3 июня.

"Вопрос не в том, что он сделал. Это вопрос здравого смысла. У нас есть G7, а его там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет. Если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение. Проблема в том, что многое из того, что мы обсуждаем, касается Путина", – сказал Трамп.

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На этом фоне он назвал подобные встречи без присутствия России "пустой тратой времени", поскольку "после завершения встречи кто-то должен звонить Путину и взаимодействовать с ним по многим вопросам".

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Как считает Дональд Трамп, возвращение России в клуб позволит проще "решать вопросы". В частности, он выразил надежду на подписание нового соглашения по ядерному оружию.

Напомним, что президент США и раньше предлагал вернуться к формату с Россией, но в этом году он выступил с новой идеей: расширить формат G7 до G11 за счет РФ, Южной Кореи, Австралии и Индии.

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Остальные члены "семерки" – Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия и Германия – выступили категорически против возвращения к формату G8, хотя и допустили приглашение Путина на саммит в этом году в качестве гостя.

А как проходил прошлогодний саммит G7, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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Россия Дональд Трамп G7 Владимир Путин G8 саммит G7

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