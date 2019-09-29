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Facebook готовится к возможному вмешательству в президентские выборы в США

29 сентября, 11:54

В компании отметили, что методы влияния на выборы станут иными

/ Фото: AFP

В компании Facebook ожидают, что с помощью этой соцсети будет проводится иностранное вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Об этом заявил технический директор компании Майк Шрепфер, сообщает Welt am Sonnag.

При этом он уверен, что методы влияния на выборы через Facebook будут отличатся от методов в 2016 году. Шрепфер также отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

По словам директора компании, в Facebook появятся модераторы, которые будут заниматься этими задачами.

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"Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", – отметил Шрепфер.

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Грета Тунберг. Фото: AFP

Напомним, мы писали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Президент США был уверен, что связанные с Демократической партией неуказанные "силы в Украине" распространяли очернявшую его информацию.

Кроме того, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает предоставить свидетельства незаконного влияния со стороны Украины на выборы в США в 2016 году.

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