Facebook не собирается предоставлять властям доступ к "черному ходу" и зашифрованным сообщениям

"Черный ход" соцсети может стать подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов

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Американская компания Facebook уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что не предоставит правоохранительным органам доступ к зашифрованным сообщениям в своих мессенджерах. Об этом говорится в письме ее представителей, оказавшемся в распоряжении газеты The New York Times.

В Facebook указали, что доступ американских властей к back door (черный ход – Ред.) — намеренно создаваемым разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации — негативно скажется на безопасности пользователей мессенджеров, принадлежащих компании.

"back door, о котором вы (Барр —Ред.) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз, — отмечается в тексте. — Невозможным представляется создание такого секретного [доступа] для одной цели с учетом того, что другие тоже попытаются воспользоваться им".

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В октябре газета The Wall Street Journal сообщила, что Барр подготовил открытое письмо в Facebook, которое также подписали исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн и представители Австралии и Великобритании. В нем содержался запрос о приостановке реализации планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих компании социальных сетях и приложениях. В послании подчеркивалось, что Facebook следует предложить варианты, которые позволят правоохранительным органам в целях проведения расследований получать доступ к передаваемым через приложения компании данным.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире более 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц один из ее сервисов.

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Напомним, ранее Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

РанееFacebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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