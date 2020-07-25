Фармацевты США разозлились на Трампа: что придумал американский президент

Не все встретили решение Белого дома снизить стоимость медпрепаратов в Америке с пониманием

На фоне разгара эпидемии коронавируса и в преддверии президентских выборов в США, на которых, согласно опросам, президент Дональд Трамп рискует проиграть, Белый дом распорядился снизить стоимость лекарств.

Реклама

Как сообщает The Hill, 24 июля Трамп подписал четыре указа, один из которых позволит штатам импортировать более дешевые препараты из Канады.

Кроме того, глава государства распорядился ликвидировать систему скидок для посредников. Теперь они должны автоматически предоставляться клиентам и учитываться в конечной стоимости препаратов.

Еще два подписанных Трампом закона содержат требование снизить цену на инсулин и отрегулировать стоимость лекарств для страховых компаний, что должно снизить затраты из казны на национальную программу медицинского страхования Medicare.

Указы президента вступают в силу 25 августа – за этот срок руководители фармацевтических производств, которые выступают категорически против инициативы Белого дома, могут предложить альтернативу.

В тренде Госдеп США обещает два миллиона долларов за "головы" украинских хакеров

Реклама

На на следующей неделе Трамп назначил им встречу в Белом доме, чтобы обсудить ситуацию на американском рынке лекарств.

Напомним, что США занимаются разработкой вакцины от коронавируса, а Трамп выразил готовность стать первым человеком в стране, кому ее введут.

А на этой неделе Вашингтон обвинил Россию в хакерской атаке на биолаборатории, в которых идут испытания лекарства от COVID-19, с целью украсть разработки американских ученых.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама