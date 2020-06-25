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ФБР до сих пор не может установить происхождение коронавируса: названа причина

25 июня, 03:07

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

ФБР продолжают участвовать в установлении происхождения коронавируса

Федеральное бюро расследований США участвует в установлении происхождение коронавируса нового типа, но не обладает достаточной информацией, чтобы сделать определенный вывод. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей в эфире телеканала Fox News Channel.

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"Мы определенно участвуем в установлении происхождения коронавируса. Пока мне нечего добавить к тому, о чем публично сообщило американское разведывательное сообщество. Информации все еще недостаточно, чтобы понять, как вирус возник в Ухане", — заметил директор ФБР.

Но ни одна другая страна не представляет столь серьезную угрозу, как КНР, "американским инновациям, экономической безопасности и демократическим взглядам". "ФБР в настоящий момент ведет более двух тысяч расследований, нити которых тянутся к китайским властям. Это представляет собой увеличение на 1300% расследований случаев китайского экономического шпионажа за последние десять лет", — продолжал глава ФБР. По его словам, бюро "каждые 10 часов возбуждает очередное контрразведывательное расследование", касающееся КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. В Китае ответили, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае.

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В Пентагоне склонны считать, что коронавирус имеет естественное происхождение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США ФБР коронавирус происхождение

Источник: ТАСС

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