ФБР провело обыск у владельца сгоревшего судна Conception

/ Фото: Getty Images

Агенты ФБР провели обыск в офисе компании Truth Aquatics — владельца прогулочного судна Conception, на борту которого при пожаре на прошлой неделе погибли 34 человека. Об этом сообщила телекомпания KTLA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным СМИ, во время обысков были изъяты документы, а также произведен осмотр другого прогулочного судна, принадлежащего этой компании. Следователей интересовали возможные нарушения правил безопасности при его эксплуатации.

Реклама

Напомним, что сигнал бедствия с Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в минувший понедельник. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии изатонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 метра, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Причина пожара пока не выяснена.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.

Напомним, у берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама