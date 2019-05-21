Генпрокурор США уверяет, что защищает не Трампа, а исполнительную власть

Барр считает, что нельзя сделать президента "мальчиком на побегушках" для Конгресса

Фото: AFP

Генпрокурор США Уильям Барр считает, что его задача – защищать исполнительную власть. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Я чувствовал, что правила меняются, чтобы навредить Трампу, и я думал, что это наносит ущерб президентству в долгосрочной перспективе", – заявил Барр.

"Если вы уничтожите президентство и сделаете его мальчиком на побегушках для Конгресса, мы станем гораздо более слабой и разделенной нацией", – заявил он.

Напомним, что федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем займется проверкой причин начала расследования попыток российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Кандидатуру Дарема для проведения данных изысканий ранее одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр.

The New York Times пишет, что в начале мая Барр указывал на то, что в его подчинении есть люди, которые "помогают ему изучить события лета 2016 года", когда появились первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США. Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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