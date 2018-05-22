Глава Минфина США озвучил неприятную новость для Ирана и России

Сегодня, 17:58

Мнучин отметил, что США используют санкции по многим причинам, в том числе для борьбы с наркотрафиком и терроризмом

Стивен Мнучин, фото AFP
Стивен Мнучин, фото AFP

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана, передает ТАСС.

Проходившие в комитете по ассигнованиям слушания были посвящены бюджету министерства на 2019 финансовый год.

"Эти средства также будут использованы для применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", включая финансирование наших программ по России и Ирану, а также борьбу с незаконными финансовыми сетями", – сказал он.

Мнучин отметил, что США используют санкции по многим причинам, в том числе для борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Напомним, Верховная Рада обратилась к Европе с просьбой ввести новые санкции против России за незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму, строительство Керченского моста и преследования украинских активистов, живших до аннексии на полуострове.
Россия, Иран, США, санкции, Мнучин

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото nvdaily.ru

Россия приняла закон о новых санкциях

Сегодня, 11:49

Они будут направлены против США и других "недружественных государств"

Крым

В ЕС готовятся принять решение по санкциям. Фото: AFP

ЕС готовится продлить "крымский пакет" санкций

Сегодня, 16:58

Последнее продление крымских санкций было в июне 2017 года 
Загрузка...

Евросоюз

Борис Джонсон. Фото: AFP

Великобритания требует ужесточения санкций против олигархов Путина

Сегодня, 11:28

Великобритания не может заняться собственным режимом санкций до тех пор, пока входит в состав Евросоюза

Украина

На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook

Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Сегодня, 05:22

Американский эксперт призывает не прятать оружие от военного конфликта, как в случае с Javelin

Евросоюз

фото AFP

Могерини заявила, что ЕС не видит альтернативы ядерной сделке с Ираном

Сегодня, 03:04

Выступление Помпео по Ирану не дало ответ, как сделать регион безопаснее

Другие страны

фото AFP

В Иране отреагировали на заявление США о "сильнейших санкциях в истории"

Вчера, 23:59

Роухани отверг заявления Помпео

США

США ввели санкции против Венесуэлы

Вчера, 22:44

Президент США ограничил операции с госдолгом Венесуэлы

США

фото AFP

Ирану грозят сильнейшими в истории санкциями

Вчера, 17:25

США призывают страну к созданию новой ядерной сделки

США

фото AFP

Правительство Венесуэлы обвинило США в саботаже выборов

Вчера, 01:03

За день до того США объявили о введении санкций в отношении Дьосдадо Кабельо

США

Протесты в Секторе Газа. Фото: AFP

Посольство США в Иерусалиме и новый глава Каталонии: ТОП-5 события мировой политики за неделю

19 Мая, 19:10

Во время протестов против открытия американского посольства в Иерусалиме погибли 53 человека

Евросоюз

Фото: gazprom.ru

Высока вероятность: США предупредили Германию о санкциях из-за "Северного потока-2"

19 Мая, 15:30

Беер заявил, что Германия должна готовиться к санкциям из-за газопровода

Политика

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

18 Мая, 01:46

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях к лицам и компаниям
Загрузка...