Глава Минфина США озвучил неприятную новость для Ирана и России

Мнучин отметил, что США используют санкции по многим причинам, в том числе для борьбы с наркотрафиком и терроризмом

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник на слушаниях в Сенате американского Конгресса заверил законодателей в том, что его ведомство продолжит реализацию программ по введению санкций в отношении России и Ирана, передает ТАСС.

Проходившие в комитете по ассигнованиям слушания были посвящены бюджету министерства на 2019 финансовый год.

"Эти средства также будут использованы для применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", включая финансирование наших программ по России и Ирану, а также борьбу с незаконными финансовыми сетями", – сказал он.

Мнучин отметил, что США используют санкции по многим причинам, в том числе для борьбы с наркотрафиком и терроризмом.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил ввести сильнейшие в истории санкции против Ирана, если его правительство не изменит курс.

Напомним, Верховная Рада обратилась к Европе с просьбой ввести новые санкции против России за незаконные выборы президента РФ в оккупированном Крыму, строительство Керченского моста и преследования украинских активистов, живших до аннексии на полуострове.