Глава Пентагона обсудит с турецким коллегой ситуацию с С-400 и F-35

США заморозили некоторые виды деятельности в том, что касается тренировок турецких пилотов

Фото: скриншот.

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан обсудит в среду во время телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 и приостановкой обучения турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Его слова приводит телеканал CNN.

"У меня будет телефонный разговор с министром Акаром, и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе", — рассказал он журналистам. "Мы заморозили некоторые виды деятельности в том, что касается тренировок. Но мы не приостанавливали обслуживание. Но я надеюсь, что завтра мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чем удалось достичь прогресса", — добавил Шанахан.

Ранее представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил прекращение подготовки турецких военнослужащих по программе F-35. По его словам, если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников в этой программе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Пентагона обсудит с турецким коллегой ситуацию с С-400 и F-35". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"