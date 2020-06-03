Глава Пентагона пошел против Трампа из-за протестов в США

Министр обороны США Марк Эспер не считает, что у президента Дональда Трампа есть право применить регулярные войска против участников массовых беспорядков.

Как сообщает ABC, так глава Пентагона прокомментировал 3 июня намерения главы государства задействовать закон о подавлении восстаний от 1807 года, который дает ему право использовать армию внутри страны.

"К использованию регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас не одна из них. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний", — сказал Эспер.

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Кроме того, министр выразил соболезнования в связи с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, впервые публично упомянув его после случившегося, что спровоцировало в США массовые протесты, из-за которых Трамп угрожает задействовать Национальную гвардию.

"От себя лично и от лица министерства я хочу с огромным сочувствием выразить глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джорджа Флойда. Расизм в Америке реален, и мы все должны сделать все возможное, чтобы как можно лучше это осознать, противостоять этому и искоренить это", – сказал Эспер.

Больше о причинах массовых протестов и возможных последствиях для действующего главы Белого дома читайте в материале "Погромы в США: "русский след" и последствия для Трампа" на нашем сайте.

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