Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", – сказал он.
Президент пообещал, что решит эту проблему. "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает", – предупредил он.
Трамп подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.
При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".
В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время его ареста в Миннеаполисе.
Ранее в США из-за беспорядков стали популярными перцовые баллончики. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью "Я не могу дышать" — последней фразой Джорджа Флойда перед смертью. Также популярны книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия. Достаточно высоким спросом пользуются электрошокеры с подзарядкой.
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