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Трамп назвал внутренним терроризмом протесты в США

2 июня, 06:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", - сказал он

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Это не мирный протест, а внутренний терроризм", – сказал он.

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Президент пообещал, что решит эту проблему. "Мы точно справимся, 100%. Наша страна всегда выигрывает", – предупредил он.

Трамп подчеркнул, что участников и организаторов беспорядков ждут длительные тюремные сроки.

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При этом он заверил, что полностью поддерживает мирные акции протеста, назвав себя "союзником мирных демонстрантов".

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда во время его ареста в Миннеаполисе.

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Ранее в США из-за беспорядков стали популярными перцовые баллончики. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью "Я не могу дышать" — последней фразой Джорджа Флойда перед смертью. Также популярны книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия. Достаточно высоким спросом пользуются электрошокеры с подзарядкой.

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США протесты убийство Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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