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Госдеп опубликовал официальное заявление об обмене пленными между Россией и Украиной

8 сентября, 17:47

США в который раз призвали РФ освободить остальных заключенных украинцев

/ Фото: Getty Images

США приветствуют обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки.

"Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой", – говорится в сообщении.

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Также в Госдепе призвали РФ немедленно освободить всех остальных украинцев, которые все еще остаются несправедливо заключенными.

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", – добавили в заявлении.

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Напомним, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предлагает заключить соглашение между РФ и Украиной, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Кроме этого, мы рассказывали, как отреагировали европейские страны на обмен пленными между Украиной и Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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