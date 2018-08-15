Госдепартамент опроверг выводы о приостановке выполнения США Договора с Россией по открытому небу

США не приостанавливают свое участие в Договоре с Россией по открытому небу (ДОН) и намерены и далее выполнять данное многостороннее соглашение. Это подчеркнула во вторник в беседе с ТАСС представитель Госдепартамента США, комментируя сообщения ряда российских средств массовой информации о том, что Вашингтон якобы заморозил имплементацию ДОН и сотрудничество с Россией на этом направлении.

"Соединенные Штаты не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на рекапитализацию (комплексное обновление парка – прим. Ред.) наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу, а также наши продолжающиеся усилия по модернизации [такого] нашего [воздушного] флота", – заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Подписанный в понедельник президентом Дональдом Трампом закон об ассигнованиях на военные нужды в 2019 финансовом году требует от исполнительной ветви власти выполнять определенные отчетные и сертификационные требования до расходования некоторых [бюджетных] средств, относящихся к имплементации Соединенными Штатами Договора по открытому небу. Предыдущие [американские] законы о расходах на оборону содержали схожие требования", – уточнила американский дипломат. Таким образом, повторила она, "Соединенные Штаты по-прежнему привержены продолжению выполнения договора".

Как пояснил директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых (ФАУ) Ханс Кристенсен, рекапитализация флота американских самолетов, предназначенных для применения в рамках ДОН, и их модернизация, о которой упомянула представитель Госдепартамента США, санкционируются подписанным Трампом в понедельник документом. "Странное освещение [подписания закона о военных расходах США]", – отметил эксперт, имея в виду публикации о "замораживании" Вашингтоном участия в ДОН или взаимодействия по нему с Россией.

"Этот закон не приостанавливает [имплементацию Соединенными Штатами] Договора по открытому небу. Он санкционирует покупку новых самолетов, требуя при этом предоставлять Конгрессу США доклады о статусе договора", – отметил Кристенсен.

Как сообщалось, в России отреагировали на решение США заморозить Договор об открытом небе.

Напомним, США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Об этом говорится в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США.

В документе говорится, что Москва нарушает условия договора и должна прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов. США также намерены добиться от России разрешения на полеты американских самолетов в рамках договора над Калининградской областью, Чечней, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

Отметим, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения средств на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Москву.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса доказательства, что РФ выполнила условия соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).