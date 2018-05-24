Госсекретарь США сделал заявление по отказу Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Госдепартамент США передал письмо президента США Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре в КНДР. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

"Я начну с прочтения письма, которое Госдепартамент недавно передал председателю Ким [Чен Ыну] и Северной Корее", – сказал он.

В самом послании Трамп информирует Ким Чен Ына о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Одновременно глава американской администрации заверил, что сохраняет потенциальную готовность к проведению этих переговоров в будущем.

Помпео, который два раза встречался с лидером Северной Кореи с начала апреля, сказал сенаторам в ходе заседания Комитета по международным отношениям: "Американский народ рассчитывает на то, что мы все сделаем правильно. Если условия сделки не кажутся нам верными, мы почтительно откажемся от нее".

Госсекретарь отметил, что США не получили от КНДР ответов на свои вопросы.

"Так будет даже лучше для КНДР" – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял, что в администрации Трампа надеются, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится 12 июня и продолжают подготовку к ней.