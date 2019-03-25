Мюллер пришел к выводу, что Трамп не совершал никаких преступлений
Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада спецпрокурора
Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.
Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада Мюллера.
Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.
При этом Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.
В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.
Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.
После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.
Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.
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