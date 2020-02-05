Импичмент Трампа: кто станет первым сенатором в истории США, который проголосует за осуждение президента-однопартийца

Сенаторы-республиканцы взвешивают заявление своего коллеги Митта Ромни о том, что он проголосует за осуждение президента Трампа

Митт Ромни / Фото REUTERS/Jonathan Ernst

Сенатор Митт Ромни, республиканец из Юты, сказал, что он проголосует за осуждение президента Дональда Трампа в рамках процесса импичмента.

Об этом сообщает CNN.

Ромни сказал, что Трамп "виновен в ужасающем злоупотреблении общественным доверием".

Он сказал, что, то, что сделал Трамп, "было грубым посягательством на избирательные права, нашу национальную безопасность и фундаментальные ценности".

Ромни добавил: "Сорвать выборы, чтобы удержать себя на своем посту, возможно, является самым оскорбительным и разрушительным нарушением присяги при исполнении служебных обязанностей, которое я могу себе представить".

Реклама

"Мой голос, скорее всего, будет за меньшинство в Сенате, но независимо от этого, с моим голосованием я скажу своим детям и их детям, что я выполнил свой долг в меру своих возможностей, полагая, что моя страна ожидала этого от меня", – сказал Ромни. По словам его представителя, Ромни осудит Трампа за злоупотребление властью и оправдает его за препятствие Конгрессу.

Сенаторы-республиканцы взвешивают заявление своего коллеги Митта Ромни о том, что он проголосует за осуждение президента Трампа. Ромни станет первым сенатором в истории США, который проголосует за осуждение президента от той же партии в процессе импичмента.

Сенатор Ричард Шелби сказал CNN, что не думает, что будут какие-либо попытки наказать Ромни. Затем он добавил: "Он, конечно, не голосует за республиканцев – он голосует за Ромни".

В тренде Белорусы резко передумали идти в Союзное государство с Россией: что произошло

Уходящий в отставку сенатор Ламар Александр сказал: "Я думаю, что каждый сенатор имеет право голосовать, как он или она хочет".

"С самого начала, даже при голосовании свидетелей, он очень четко дал понять, что собирается идти своим путем. И мы не пытались это сделать, а значит, это один из тех исторических голосов, где каждый должен делать то, что он считает правильным", – заявил сенатор Джон Тьюн.

Напомним, что демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

31 января Сенат решил, что не будет вызывать свидетелей по делу об импичменте.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама