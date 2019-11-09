Импичмент Трампа: в Конгрессе рассказали, когда закончится расследование

В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Расследование Конгресса Соединенных Штатов в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить до 25 декабря. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, демократы Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием импичмента Трампа, перешли ко второму этапу расследования – обоснование необходимости импичмента американской общественности.

"Палата должна установить для себя цель решения этого вопроса в комитете по разведке и иностранным делам и надзору, а также в Судебном комитете к Рождеству. Это жесткий график. Но это выполнимый график, учитывая, где мы находимся и всю работу, которая была проделана до сих пор", – сообщил член комитета разведки Палаты представителей США Денни Хек.

После завершения расследования в Конгрессе, вопрос импичмента Трампа будет рассматриваться в Сенате. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

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"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

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В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998–1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

Следует отметить, что в США действуют строгие правила защиты личности так называемых осведомителей, сообщающих о внутренних проблемах по предусмотренным для этого официальным каналам. Несмотря на это, администрация США и президент Дональд Трамп неоднократно требовали раскрыть личность информатора.

В сентябре американские СМИ сообщили о давлении, которое в ходе июльского телефонного разговора президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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