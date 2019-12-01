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Импичмент Трампу: в Конгрессе США проголосуют по докладу о расследовании

1 декабря, 09:38

Процесс разбирательств вокруг главы государства разбили на несколько этапов

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

В Соединенных Штатах продолжается эпопея с расследованием в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу . Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США 2 декабря изучит, а на следующий день проведет голосование по докладу по итогам расследования.

Об этом сообщила в субботу, 30 ноября, влиятельная американская газета Politico.

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Как ожидается, через сутки после начала изучения документа демократы, имеющие большинство в комитете, поддержат данный отчет, что станет, по информации газеты, важным шагом в данном процессе. Затем доклад отправится в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент Дональд Трамп Конгресс США

Источник: ТАСС

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