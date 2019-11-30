Трампа официально пригласили на слушания по его импичменту

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Президента США Дональда Трампа официально пригласили на слушания относительно его импичмента. Кроме самого президента или вместо него его интересы может представлять адвокат. Соответствующий документ опубликовали на сайте комитета Палаты представителей Конгресса США.

Юридический комитет попросил Дональда Трампа до 6 декабря дать ответ относительно его участия или адвоката в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства.

Письмо Трампу направил председатель юридического комитета, демократ от штата Нью-Йорк Джерролд Надлер. Там указаны привилегии, предоставленные во время импичмента. Также письмо было направлено члену судебного рейтинга Палаты представителей Дагу Коллинзу.

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Воспользоваться этими привилегиями Трамп и Коллинз могут не позднее 6 декабря 2019 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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