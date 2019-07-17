Исключение из программы F-35: в Пентагоне озвучили финансовые потери Турции

Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы должны будут покинуть США

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Финансовые потери Турции от исключения из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 составят около 9 млрд долларов. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Турция, к сожалению, абсолютно точно потеряет рабочие места и возможности для экономического развития в будущем из-за этого решения. Она не получит более 9 млрд долларов, которые, как предполагалось, она могла бы получить благодаря своему вкладу в программу F-35 за все время ее действия", — сказала она.

"Все турецкие пилоты, обучавшиеся по программе F-35, а также инструкторы, которые в настоящий момент находятся в США, должны будут покинуть страну", — добавила Лорд.

Ранее стало известно, что из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400 Турция не сможет купить у США самолеты-истребители последнего поколения F-35 свыше уже подписанных контрактов. Об этом заявил 16 июля президент США Дональд Трамп, заявив, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден подписать сделку с Россией из-за действий предыдущего хозяина Белого дома, демократа Барака Обамы.

Ранее Вашингтон подписал договор о продаже Анкаре 100 самолетов F-35. Стоимость сделки оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, Трамп фактически признал, что разрывать это соглашение Белый дом не намерен.

Напомним, ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Эрдоган впервые прокомментировал поставки российских ЗРС, назвав сделку с РФ о С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

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