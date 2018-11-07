Итоги выборов в Конгресс США: как это повлияет на санкции Штатов против России

Сегодня, 20:21

Меры воздействия против Кремля могут не только сохраниться, но и усилиться

Дональд Трамп поздравил демократов с победой на выборах / Фото: AFP
Дональд Трамп поздравил демократов с победой на выборах / Фото: AFP

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США и победа Демократической партии в нижней палате американского парламента особым образом не изменит внешнюю политику Штатов в отношении Украины и санкционного режима Вашингтона против РФ.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

"По большому счету, выборы в Конгресс в контексте Украины больших изменений не принесут. Ни для кого ни секрет, что у двух партий (Демократической и Республиканской, – Авт.) была консолидированная позиция, например, по санкциям против России. Когда администрация демократов принимала решение о санкциях, Конгресс их поддержал. И в принципе тот принцип двухпартийности, которым они гордятся, он сохранен, а для Украины больших изменений не будет. Принцип двухпартийности – демократы и республиканцы – работал, во-первых, на пользу национальных интересов США, и эти интересы совпадали с украинскими в контексте давления на РФ. Поэтому каких-то чрезвычайных изменений в подходах во внешней политики, к мирному урегулированию ситуации на Донбассе и к реализации Минских соглашений мы не увидим. Но это будет иметь колоссальное влияние на продвижение президентом США Дональдом Трампом внутренней повестки дня, а в целом с точки зрения внешней политики кардинальных изменений мы не увидим", – спрогнозировал эксперт.

Он также напомнил, что даже когда в Украине было популярным мнение о том, что "Трамп какой-то не такой кандидат, он всегда говорил о том, что во внешней политики США есть преемственность по многим позициям".

"Как раз это мы и увидели: пришел Трамп и усилил санкции против РФ. При всем при том, что санкционную политику он вообще сделал одним из основных механизмов во внешней политики. Я не могу сказать, что среди демократов есть какие-то ярые противники санкций в отношении Российской Федерации. Поэтому в целом по санкциям, Минским соглашениям, необходимости реформирования Украины, борьбе с коррупцией политика США усилится. Увеличится ли какая-то финансовая поддержка Украины, это зависит от того, насколько мы будем эффективными внутри нашей страны. Если нам будет удаваться показать какой-то хороший результат для наших американских партнеров, что мы преуспеваем в борьбе с коррупцией и в других направлениях, поддержка будет расти", – добавил Кучухидзе.   

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" политконсультант Ирина Серова тоже объясняла, почему итоги промежуточных выборов в Конгресс США никак не повлияют на курс Штатов в отношении Украины.

Как сообщалось, по результатам промежуточных выборов, Демократическая партия США впервые за восемь лет вернула контроль над Палатой представителей, а Республиканская партия сохранила перевес в Сенате. Президент США Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой.

Отметим, нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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