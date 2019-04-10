Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737

За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета

Фото из открытых источников.

Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg 2019-04-10T00:27:26+03:00 США За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета

Американская компания Boeing впервые за семилетний период не продала за месяц ни одного пассажирского самолета семейства 737. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 Max, что более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе — 24. При этом за первый месяц весны компания получила всего три заказа на частные бизнес-самолеты семейства 737 и ни одного — на пассажирские самолеты для коммерческих авиакомпаний.

За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета. Как считают аналитики, это позволит авиаконцерну поддерживать уровень прибыли в течение ближайших лет.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.