Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737

Сегодня, 00:27

За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg США За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета

Американская компания Boeing впервые за семилетний период не продала за месяц ни одного пассажирского самолета семейства 737. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, компания за предыдущий месяц поставила заказчикам 11 самолетов Boeing 737 Max, что более чем вдвое ниже показателей предыдущих месяцев. Так, по информации газеты, в феврале Boeing выполнила 27 заказов на самолеты данной модели, а в январе — 24. При этом за первый месяц весны компания получила всего три заказа на частные бизнес-самолеты семейства 737 и ни одного — на пассажирские самолеты для коммерческих авиакомпаний.

За Boeing числятся еще 4625 невыполненных заказов на 737 Max и 78 — на более старые модификации самолета. Как считают аналитики, это позволит авиаконцерну поддерживать уровень прибыли в течение ближайших лет.

Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег США, Эфиопия, крушение, катастрофа, Boeing, компания, крушение Боинга

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за катастрофы в Эфиопии Boeing не получила в марте ни одного заказа на самолеты семейства 737". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США готовятся ввести новые пошлины на товары из ЕС

Вчера, 09:06

Ужесточение мер связывают с решением ВТО по Boeing и Airbus

После катастроф лайнеров Boeing временно сократит объемы производства самолетов модели 737 Max

5 апреля, 23:56

Сокращение объемов производства самолетов позволит ей "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения"

В Boeing назвали причины катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии

5 апреля, 20:53

Мюиленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членов экипажа

Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ

5 апреля, 11:55

Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах

5 апреля, 07:49

Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX

Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров

5 апреля, 00:20

Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Опасна ли рысь для человека?

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Как сложилась судьба самого известного Шурика

Стало известно о доходах и имуществе Зеленского

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Способ моментально улучшить настроение рассказали психологи

Жена лучшего бомбардира Италии: от нее сложно отвести взгляд

Реал потерял Куртуа
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

"Корни": как изменились солисты группы за 17 лет

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)