Из-за коронавируса США приостанавливают на месяц прием иностранцев из Европы

Соединенные Штаты Америки с пятницы, 13 марта, на 30 дней вводят запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из европейских государств, исключение будет сделано только для Великобритании. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса.

"Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу в полночь", — сказал Трамп. "Исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку. Ограничения также не будут распространяться на Великобританию", — добавил глава вашингтонской администрации.

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Президент США отметил, что американская администрация рассмотрит возможность более ранней, чем планировалось, отмены ограничений на въезд в страну лиц из КНР и Южной Кореи. "Мы следим за ситуацией в Китае и Южной Корее, по мере того, как ситуация там улучшается, мы проведем переоценку ограничений, которые действуют в их отношении в настоящее время", — сказал он.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Напомним, что в более чем половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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