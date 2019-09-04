Из-за урагана Трамп ввел режим ЧС в Северной Каролине

Президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп объявил в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей из-за продолжающегося урагана „Дориан", — отмечается в сообщении. — Президент поручил министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать усилия для предотвращения последствий урагана и предоставлять всю необходимую помощь".

Флорида в преддверии урагана / Фото: AFP Реклама

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что введет режим ЧС в штате по запросу сенатора Тома Тиллиса (республиканец). "Надеюсь, помощь не понадобится!" — отметил президент.

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Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м/смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м/с. Власти США ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

Несмотря на снижение категории опасности, еще несколько дней будет отличаться "разрушительными" ветрами и "опасными для жизни" штормовыми порывами.

Напомним, что на данный момент жертвами непогоды на Багамах считаются пять человек, в том числе один ребенок. Кроме того, ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на его пике мощность "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но накануне он ослаб до четырех баллов.

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