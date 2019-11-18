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Из-за возможной лжи Трампа в показаниях Мюллеру в Конгрессе начали проверку

18 ноября, 22:08

Палата представителей США проверяет правдивость письменных показаний президента Дональда Трампа

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Палата представителей Конгресса США выясняет, не давал ли президент Дональд Трамп ложных показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом новом расследовании нижней палаты Конгресса, контролируемой Демократической партией США, в отношении республиканца Трампа стало известно в понедельник. Данные, указывающие на проведение демократами этого разбирательства, огласил в апелляционном суде федерального округа Колумбия генеральный юрисконсульт Палаты представителей Даглас Леттер.

"Лгал ли президент? Был ли он нечестен в своих ответах в рамках расследования Мюллера?" — спросил Леттер, выступая на заседании этой судебной инстанции. Его высказывания приводят присутствовавшие на этих судебных слушаниях средства массовой информации США, включая телекомпанию Си-эн-эн.

Заседание состоялось по делу о попытках демократов в Палате представителей получить имеющие гриф "секретно" и некоторые другие материалы Мюллера. Эти материалы были затребованы Палатой представителей еще в июле. Однако теперь фактически выясняется, что демократы пытаются получить их для использования в рамках процедуры импичмента Трампа, инициированной 24 сентября.

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Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

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Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Источник: ТАСС

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