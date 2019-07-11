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К американцу во двор пришел неожиданный рогатый "гость"

11 июля, 19:20

Из-за жары на Аляске лось пришел прямо во двор и лег возле оросителя


На поляне как у себя дома. Из-за жары в американском штате Аляска, где температура уже установила рекорд за все время измерений, лось пришел из леса в город и прилег отдохнуть на газоне одного из частных домов.

Животное село прямо у оросителя, который распрыскивал воду. Скорее всего, лось просто хотел освежиться.

Видео на мобильный записал владелец дома. Мужчина утверждает, что сохатый был настолько измучен жарой, что даже не реагировал на людей.

Ранее мы писали о лесных пожарах, которые вспыхнули ранее на этой неделе в окрестностях столицы и крупнейшего города Аляски – Анкориджа, расположенного всего в 600 км от Северного полярного круга. Окрестности города, в котором проживает 40% населения всего штата, оказались затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой.

Напомним, что это лето уже успело установить несколько температурных рекордов и в Европе – в июне самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений были зафиксированы в Германие, Польше и Чехии – около 39 градусов, а вот столбики термометров во Франции и Испании поднялись до +45.

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Тег лось, лето, жара, аляска

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