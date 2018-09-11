Ким Чен Ын и Дональд Трамп готовятся к новой встрече

Вчера, 23:59

Сара Сандерс сказала, что Белый дом "уже находится в процессе координации" второй встречи

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с просьбой о новых переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в "очень теплом и позитивном" письме глава северокорейского режима предлагает запланировать следующую встречу между двумя лидерами, передает Reuters.

Сара Сандерс сказала, что Белый дом "уже находится в процессе координации" второй встречи, но отказался предоставить дополнительную информацию о времени или месте.

Представитель Белого дома добавила, письмо демонстрирует "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова". Тому подтверждение - военный парад в Пхеньяне, который впервые за последние годы прошел без демонстрации межконтинентальных баллистических ракет.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампапотому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
США, Белый дом, письмо, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Сандерс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: Facebook

Северная Корея скрывает свою ядерную активность, США готовят ответ - СМИ

Вчера, 16:33

Разведслужбы США также зафиксировали случаи изъятия ядерных боеголовок из указанного склада, хотя и не предоставили сведений о том, куда они были перевезены

США

фото AFP

Трамп рассказал о "сильном и позитивном сигнале из КНДР"

Вчера, 00:44

На параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Военный парад в КНДР провели без главной составляющей

9 Сентября, 13:10

Празднование состоялось в честь 70-й годовщины образования КНДР

США

фото AFP

Лидер КНДР передал таинственное письмо для главы Белого дома

8 Сентября, 21:09

Трамп рассчитывает, что это письмо будет "позитивным"

Россия

Фото: AFP

Ким Чен Ын получил письмо Путина и пообещал приехать в Москву

8 Сентября, 16:07

Матвиенко заявила о начале подготовки встречи лидеров России и КНДР

Другие страны

Фото из открытых источников

Лидер КНДР настроен на объединение двух Корей - Матвиенко

8 Сентября, 16:04

Совместные гуманитарные и экономические проекты будут способствовать объединению   
Загрузка...