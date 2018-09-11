Ким Чен Ын и Дональд Трамп готовятся к новой встрече

Сара Сандерс сказала, что Белый дом "уже находится в процессе координации" второй встречи

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с просьбой о новых переговорах, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в "очень теплом и позитивном" письме глава северокорейского режима предлагает запланировать следующую встречу между двумя лидерами, передает Reuters.

Сара Сандерс сказала, что Белый дом "уже находится в процессе координации" второй встречи, но отказался предоставить дополнительную информацию о времени или месте.

Представитель Белого дома добавила, письмо демонстрирует "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова". Тому подтверждение - военный парад в Пхеньяне, который впервые за последние годы прошел без демонстрации межконтинентальных баллистических ракет.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.