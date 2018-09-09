Военный парад в КНДР провели без главной составляющей

Сегодня, 13:10

Празднование состоялось в честь 70-й годовщины образования КНДР

Фото: AFP
Фото: AFP

Впервые за многие годы на военном параде в Северной Корее в честь 70-й годовщины образования КНДР не было представлено какое-либо ракетное оружие дальнего радиуса действия. Празднование состоялось в воскресенье, 9 сентября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Северная Корея провела огромный военный парад – первый после того, как начались переговоры с США о денуклеаризации. Предыдущие общественные парады включали ядерные ракетные пусковые установки, но они не присутствовали на сегодняшнем праздновании в Пхеньяне", – сообщил телеканал.

По его мнению, это явный признак того, что лидер Ким Чен Ын не хотел вызвать "дипломатическую провокацию, поскольку переговоры продолжаются".

Напомним, ранее КНДР завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
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