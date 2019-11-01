Китай и США достигли консенсуса по "основным торговым вопросам" – западные СМИ

/ Фото: Reuters

Китайские власти достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNBC.

По ее информации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого "серьезно и конструктивно" обсуждались основные вопросы, необходимые для достижения торгового соглашения между двумя государствами. Кроме того, отмечает телекомпания, стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

В свою очередь офис Лайтхайзера в заявлении, текст которого приводит агентство Reuters, отметил, что США и Китай "достигли прогресса в различных областях и находятся в процессе решения неурегулированных вопросов".

"Обсуждения продолжатся на уровне заместителей (глав делегаций)", - указали в офисе.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают место для заключения договоренностей, которые охватят около 60% будущего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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