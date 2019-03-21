Китай и США готовы к подписанию торгового соглашения

Консультации Китая и США проходят на позитивном и прагматичном настрое

Фото: EPA/UPG.

Китай и США готовы к подписанию торгового соглашения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg 2019-03-21T06:50:00+02:00 США Консультации Китая и США проходят на позитивном и прагматичном настрое

Китай и США настроены на подписание в ближайшее время соглашения по урегулированию торговых трений, однако обе стороны готовы и к худшему повороту событий. Об этом сообщила китайская газета "Глобал таймс".



"КНР и Соединенные Штаты ожидают окончательного соглашения и в то же время готовы к худшему. Впрочем, ни та, ни другая сторона не предпринимали попытки запугать друг друга возможным негативным результатом с целью более активного продвижения диалога", — говорится в материале. Пока консультации на текущей стадии проходят при всеобщем "позитивном и прагматичном настрое".



Руководство Белого дома "крайне заинтересовано в предотвращении худшего сценария", и потому "проявляет большое желание преодолеть разногласия". "В ходе переговоров обе стороны продемонстрировали довольно искренний настрой, и обсуждаемые проблемы не должны стать непреодолимым препятствием", — полагают они.



С предыдущего, седьмого по счету раунда переговоров, прошло четыре недели, и результаты, которых добились обе стороны, на текущем этапе делают возможным формирование механизма взаимной отмены повышенных пошлин, введенных в прошлом году.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Китай и США готовы к подписанию торгового соглашения". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.