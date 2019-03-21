Китай и США готовы к подписанию торгового соглашения
Консультации Китая и США проходят на позитивном и прагматичном настрое
Китай и США настроены на подписание в ближайшее время соглашения по урегулированию торговых трений, однако обе стороны готовы и к худшему повороту событий. Об этом сообщила китайская газета "Глобал таймс".
"КНР и Соединенные Штаты ожидают окончательного соглашения и в то же время готовы к худшему. Впрочем, ни та, ни другая сторона не предпринимали попытки запугать друг друга возможным негативным результатом с целью более активного продвижения диалога", — говорится в материале. Пока консультации на текущей стадии проходят при всеобщем "позитивном и прагматичном настрое".
Руководство Белого дома "крайне заинтересовано в предотвращении худшего сценария", и потому "проявляет большое желание преодолеть разногласия". "В ходе переговоров обе стороны продемонстрировали довольно искренний настрой, и обсуждаемые проблемы не должны стать непреодолимым препятствием", — полагают они.
С предыдущего, седьмого по счету раунда переговоров, прошло четыре недели, и результаты, которых добились обе стороны, на текущем этапе делают возможным формирование механизма взаимной отмены повышенных пошлин, введенных в прошлом году.
18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.
Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.
Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.
А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:
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