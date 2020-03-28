Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч

В мире зафиксировали 590 594 случая заражения людей коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который отслеживает эти данные.
Речь идёт как о болеющих на данный момент, так и о скончавшихся пациентах, а также о выздоровевших.
При этом 100 717 заразившихся находятся в США. Это самый высокий показатель в мире на данный момент.
Скончались от последствий заражения 26943 человека, 130 865 человек уже успешно завершили лечение.
Тем временем, данные ВОЗ отличаются от информации университет Джонса Хопкинса. Так, 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире 27 марта. Об этом сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Украине – 310 случаев заражения коронавирусом. Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.
Добавим, что коронавирус, с точки зрения своих свойств, теряет свою активность. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.
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