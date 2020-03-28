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Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч

28 марта, 01:51

Елена Кузьмич

100 717 заразившихся находятся в США

В мире зафиксировали 590 594 случая заражения людей коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который отслеживает эти данные.

Речь идёт как о болеющих на данный момент, так и о скончавшихся пациентах, а также о выздоровевших.

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При этом 100 717 заразившихся находятся в США. Это самый высокий показатель в мире на данный момент.

Скончались от последствий заражения 26943 человека, 130 865 человек уже успешно завершили лечение.

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Тем временем, данные ВОЗ отличаются от информации университет Джонса Хопкинса. Так, 509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире 27 марта. Об этом сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Украине – 310 случаев заражения коронавирусом. Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Добавим, что коронавирус, с точки зрения своих свойств, теряет свою активность. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертвы заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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