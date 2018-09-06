Конгресс обязал Трампа вводить санкции за киберпреступления

Вчера, 23:55

Палата представителей США приняла документ, обязующий вводить санкции за киберпреступления

фото GETTY
фото GETTY

Палата представителей Конгресса США приняла в среду законопроект, который обязывает президента вводить санкции в отношении лиц и организаций, замешанных в киберпреступной деятельности. Об этом говорится в заявлении Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, опубликованном в среду.

Как говорится в заявлении председателя комитета Эда Ройса, "законопроект требует от президента, чтобы он определял как "субъект, представляющий серьезную киберугрозу", каждое иностранное физическое лицо или организацию, ответственную за спонсируемую [иностранным] государством киберактивность, которая представляет значительную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США".

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Ранее мы писали, что США выделили огромную сумму на кибербезопасность выборов96% средств уже направлены в штаты, которые собираются освоить их за два-три года.

Также сообщалось, что США окажут поддержку Киеву в противодействии вмешательству в избирательный процесс во время выборов президента Украины, отмечает украинский посол в США Валерий Чалый.

Кроме того, напомним, что шесть стран ЕС решили создать кибервойска. Реализацию проекта будет координировать Литва.
США, законопроект, документ, кибервойска, кибербезопасность
Источник:

ТАСС

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