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Трамп обвинил демократов во лжи и нападении на США и Республиканскую партию

18 декабря, 23:46

Конгресс США голосует за импичмент Дональда Трампа

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в "ужасной лжи", а также нападении на Соединенные Штаты и Республиканскую партию.

"Такая ужасная ложь со стороны ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!" — написал Трамп у себя в "Твиттере", используя в сообщении только заглавные буквы. Пост был опубликован вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов по импичменту, по итогам которых законодатели должны будут проголосовать по двум статьям обвинения против главы вашингтонской администрации.

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В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что в этот день американский президент будет в основном сосредоточен на работе, а не на происходящем в Конгрессе. "Президент будет работать весь день. Его будут информировать в течение дня, возможно, он посмотрит что-то из заседания между (своими рабочими) встречами", — говорится в заявлении Гришэм.

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Напомним, в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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