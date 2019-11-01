Конгрессмены США выступили против возвращения России в G7

РФ, по мнению конгрессменов, не уважает границы соседей и демократию

Конгресс США / Фото: AFP

В Конгрессе США комитет по международным делам Палаты представителей единогласно одобрил проект постановления, который осуждает идею вернуть Россию в G7.

Как сообщает "Голос Америки", проект резолюции подал конгрессмен-демократ Альбио Сирес в соавторстве с рядом законодателей от Республиканской и Демократической партий США.

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"Снова и снова Россия проявляет неуважение к территориальной целостности и демократического выбора других стран. Когда Россию исключили из Группы Восьми в 2014 после агрессивных действий в Украине, остальные семь стран согласовали несколько условий, которые нужно выполнить до того, как России позволят участвовать в следующих саммитах. Россия не выполнила одну из этих условий, но стала более агрессивной в Украине и вредит демократии в многочисленных других странах, включая Соединенные Штаты", - заявил Сирес.

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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