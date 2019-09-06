В Конгресс США внесли резолюцию по недопущению России в G8

Россия может вернуться в G8 только после выполнения определенных условий, говорится в документе

Конгресс США / Фото: Facebook

Конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Соответствующий документ был размещен на сайте конгресса США.

Так, в тексте резолюции призывают лидеров стран-участниц "Большой семерки" не допустить возвращения к формату G8 с участием России.

"Палата представителей США призывает всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России", – говорится в документе.

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В проекте резолюции отмечается, что Россия может вернуться в G8 только после выполнения определенных условий. В частности, Кремль должен "уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества".

Кроме того, конгрессмен осудил российскую агрессию против Украины, что проявляется оккупацией Крыма и дестабилизацией ситуации на Донбассе.

В настоящее время проект резолюции находится на рассмотрении комитета по иностранным делам палаты представителей. Если комитет поддержит документ, его вынесут на голосование конгресса.

Напомним: американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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