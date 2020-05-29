Контроль соцсетей в США: в Twitter ответили на новый указ Трампа

В компании считают, что этот указ угрожает свободе слова

Новый указ президента США Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей наделал немало шума. Не оставила документ без внимания и Twitter – в компании его считают политизированным.

"Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству. Попытки в одностороннем порядке нарушить раздел 230 закона о порядочности в СМИ угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете", – говорится в заявлении на официальной странице Twitter.

Напомним, ранее Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

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Также Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети, но будет исходить из действий юристов.

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