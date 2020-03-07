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Коронавирус на лайнере Grand Princess: на его борту — 49 украинцев

7 марта, 11:20

Татьяна Очеретяна

Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи человек

На борту круизного лайнера Grand Princess, на котором выявлены инфицированные коронавирусом, находятся 49 украинцев. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Он отметил, что сейчас лайнер стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи – члены экипажа и 2,4 тысячи – пассажиры).

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", – сказал дипломат.

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По его словам, в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

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"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

Напомним, мы писали, что по результатам анализов у 21 человека на лайнере Grand Princess подтвердили коронавирус.

Также сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находился на карантине в порту Иокогама в Японии, в начале февраля было около 3,7 тыс. человек, заразились не менее 700 человек, пятеро умерло.

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