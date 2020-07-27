Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США

В Белом доме, где ранее произошла вспышка коронавируса, инфекцию обнаружили у советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он стал самым высокопоставленным заразившимся членом американской администрации.
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на заявление Белого дома.
У советника Дональда Трампа проявились "легкие симптомы" болезни, но повода переживать ни за президента, ни за вице-президента нет, поскольку О'Брайен работает удаленно из "безопасного места", уверяют в американской администрации.
"Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", – добавили в Белом доме.
Как сообщается, кабинет советника президента США по нацбезопасности расположен в нескольких шагах от самого Овального кабинета. И хотя с конца прошлой недели Роберт О'Брайен работает удаленно, когда в последний раз он общался с главой государства неизвестно.
Но известно, что 10 июля он вместе с Трампом посетил Флориду.
Напомним, ранее коронавирусный диагноз подтвердился и у служащего военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда президента США.
Как мы уже писали, Трамп выразил готовность стать первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового COVID-19 после завершения ее разработки.
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