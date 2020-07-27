Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США

COVID-19 обнаружили у советника главы Белого дома по национальной безопасности

В Белом доме, где ранее произошла вспышка коронавируса, инфекцию обнаружили у советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Он стал самым высокопоставленным заразившимся членом американской администрации.

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Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на заявление Белого дома.

У советника Дональда Трампа проявились "легкие симптомы" болезни, но повода переживать ни за президента, ни за вице-президента нет, поскольку О'Брайен работает удаленно из "безопасного места", уверяют в американской администрации.

"Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", – добавили в Белом доме.

Как сообщается, кабинет советника президента США по нацбезопасности расположен в нескольких шагах от самого Овального кабинета. И хотя с конца прошлой недели Роберт О'Брайен работает удаленно, когда в последний раз он общался с главой государства неизвестно.

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Но известно, что 10 июля он вместе с Трампом посетил Флориду.

Напомним, ранее коронавирусный диагноз подтвердился и у служащего военно-морского флота, который исполняет роль личного стюарда президента США.

Как мы уже писали, Трамп выразил готовность стать первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового COVID-19 после завершения ее разработки.

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