В Украине вынесли жесткий приговор ученому-шпиону из Китая

Вскоре после того, как в одной из бригад ВСУ обнаружили бойца, завербованного Россией, украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Китая, признав его виновным в шпионаже в пользу своей страны.

Как сообщили 12 марта в пресс-службе СБУ, по материалам которой и был вынесен приговор, китаец Шу Юаньцзе, имея степень доктора технических наук, собирал секретную информацию под прикрытием научно-технического сотрудничества между своей страной и Украиной.

Однако украинская контрразведка установила, что мужчина получил специальное образование в Китайской военной научной академии и в Физико-химическом институте Академии наук РФ.

Кроме того, он работал в неуказанной военной промышленной корпорации, которая специализируется на производстве вооружений, а также в НИИ современной химии в китайском города Сиань.

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За успешную деятельность Минобороны КНР даже наградило его премией "За научно-технический прогресс армии".

"Во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства", – отметили в СБУ.

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Фото: СБУ

Шпион был задержан с поличным при попытке получения секретных разработок.

Суд признал Юаньцзе виновным в нарушении ч .1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 10 годам тюрьмы – наказание он будет отбывать в Украине.

Напомним, в прошлом году Служба безопасности Украины задержала сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области по подозрению в работе на российскую разведку.

А прошлым летом во Львовской области разоблачили другого российского шпиона – им оказался военный пенсионер и руководитель одной из общественных организаций.

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