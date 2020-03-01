Коронавирус в Иране: Трамп сделал заявление

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек

Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии, передает Укринформ.

"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана.

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Напомним: число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая.

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из которых, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.

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Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

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