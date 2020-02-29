Помпео рассказал, как США предлагали помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

По официальной информации, в Иране коронавирусом заразились 388 человек

Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы делали Исламской Республике Иран предложения о помощи", – сказал он.

"Мы ясно дали понять другим (странам) мира и региона, что гуманитарная помощь для противодействия коронавирусу в Иране – это то, что США в полной мере поддерживают. Мы продолжим это поддерживать в отношении всех стран. Мы будем использовать свои дипломатические возможности для предоставления технической и медицинской помощи везде, где это возможно", – продолжил глава американского внешнеполитического ведомства.

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Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, в Иране коронавирусом заразились 388 человек, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.

Отметим, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.

Видео: СНБО

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